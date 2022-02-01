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Автор Елена Былкина

Перечислены несколько кожных симптомов "омикрона"

Здоровье

Состояние нашей кожи может свидетельствовать о заражении штаммом COVID-19 "омикрон". Как понять, что вас атаковал коронаврирус по цвету и другим изменениям кожного покрова.

Перечислены несколько кожных симптомов "омикрона"

Как сообщает издание The Sun, помимо известных симптомов "омикрона", таких как кашель, усталость и головная боль, существуют ещё признаки заболевания, на которые указывает наш кожный покров.

О заражении свидетельствует бледность или синюшность кожи. Изменение цвета кожи может говорить о низком уровне кислорода в крови. Эти признаки могут свидетельствовать об "омикроне", если вы вдобавок чувствуете вялость и проблемы с дыханием.

"Омикрон" может проявляться также в виде крапивницы, потница, включая также сухости кожи.

Существует такое понятие как "ковидные пальцы", когда воспаляются пальцы ног, нередко с сыпью, волдырями и отёком. Поражённые участки выглядят красными и фиолетовыми.

У некоторых пациентов возникают болезненные шишки или гной. Этот симптом может проявляться длительное время. При этом первичных симптомов COVID-19 у людей нет.

Насторожить также должны сухие потрескавшихся губы и болезненность во рту.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Симптомы и лечение Омикрона (4K)
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19
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