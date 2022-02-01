Врачи резервного госпиталя на ВДНХ не торопятся выполнять клятву Гиппократа

Ведущий рубрики Pravda.Ru "Творческая гостиная" и автор строк песни "Белые халаты" Сергей Каргашин столкнулся с безразличием медиков. Мама журналиста попала с диагнозом COVID-19 в резервный госпиталь на ВДНХ, но профессионального лечения не получила.

Подробно о происходящем рассказывает сам Сергей Каргашин.

Я всегда относился к медицинским работникам с огромным уважением. Не случайно мы с Игорем Демариным однажды написали песню "Белые халаты", которую позже сами же врачи назвали своим гимном:

Белые халаты, вечные солдаты, Вы за жизнь простую бьётесь до конца. Клятву Гиппократа дали вы когда-то, Белые халаты, чистые сердца…

А сейчас у меня перед глазами совсем с другая картина — когда отдельные врачи явно не торопятся выполнять свою главную клятву…

У моей мамы — COVID-19. Ей 82 года. Третий день она находится в резервном госпитале на ВДНХ. И каждый день её самочувствие только хуже. На второй день мама позвонила мне и пожаловалась, что ей очень плохо, она вызывает врача, а к ней никто не подходит. Попросила, чтобы я позвонил через горячую линию и сказал, чтобы к ней срочно кто-то подошёл. Что я и сделал. Вечером мама уже почти не говорила — её новый звонок был как крик о помощи: она назвала здешних врачей убийцами, самой настоящей бандой, которые и не пытаются помочь. Мама, не смотря на возраст, отличается хорошей памятью и ясным умом. Она боец, а не нытик. Несколько раз она себя уже спасала. И сейчас пытается. Только врачи почему-то не на её стороне…

Я заказал разговор с доктором и написал официальную жалобу. Разговор состоялся на следующий день (других вариантов общения с лечащим персоналом нет — горячая линия с оператором, где озвучиваются общие сведения и заказ разговора на следующий день). Разговор меня очень напряг. Первое, у мамы сразу же после моей жалобы забрали мобильный телефон. До жалобы ей можно было звонить, после жалобы — сразу же вспомнили, что это реанимация и телефон конфисковали, тем самым, практически, подписали ей смертный приговор.

Помимо ковида у мамы есть очень редкое хроническое заболевание, которое требует ежедневного приёма определённых лекарств и имеет кучу противопоказаний. С собой она взяла нужные лекарства. В состоянии ли она принимать их? Нужно ли подвезти ещё, соблюдаются ли противопоказания — откуда теперь мне брать информацию? Нормальной связи с лечащими врачами нет. Разговаривающий со мной доктор на мои конкретные вопросы ответить не смог, он пообещал передать вопросы дежурным врачам, чтобы те перезвонили мне. Прошло около 5 часов — тишина. Никому до моей мамы дела нет. А есть ситуации, когда счёт идёт даже не на часы, а на минуты…

Я всё понимаю — не одна моя мама болеет. И других людей тоже надо спасать. Но создаётся впечатление (буду рад, если разубедите меня!), что мы в очередной раз оказались не готовы к новой волне ковида. Ни в техническом, ни в моральном планах. Всё снова делается как-то не по-человечески. Формально. А ведь так хочется, чтобы за каждую жизнь боролись до конца…