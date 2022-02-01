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Автор Евгения Васильева

Минтруд призвал работодателей перевести на удалёнку максимум сотрудников

Здоровье

В Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России посоветовали работодателям обеспечить максимальному количеству сотрудников дистанционный режим. Причиной послужила напряжённая эпидемиологическая обстановка.

Минтруд призвал работодателей перевести на удалёнку максимум сотрудников

"В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников", — заявили представители Минтруда, слова которых цитирует ТАСС.

В министерстве отметили, что при переводе работника на онлайн-формат нельзя уменьшать заработную плату. По данным пресс-службы на первое февраля, в России дистанционно трудятся около трёх миллионов человек.

По статистике Оперштаба, в России за последние 24 часа зафиксировали 125 836 больных коронавирусом людей. Также за минувшие сутки медики выявили 663 летальных исхода из-за новой болезни. Взрывной рост заболеваемости COVID-19 в нашей стране специалисты связали с распространением омикрон-варианта. Инфицирование этим штаммом зарегистрировали в 83 регионах РФ.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Песков: «Новые волны COVID-19 накроют весь мир»
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус
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Минтруд призвал работодателей перевести на удалёнку максимум сотрудников
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