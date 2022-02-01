Какой кашель характерен для "омикрона", рассказал пульмонолог

Как рассказал кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Пальман, омикрон-штамм реже поражает лёгкие, чем предыдущие вариации COVID-19.

В разговоре с изданием "Москва 24" врач сослался на результаты исследования японских учёных, которые выяснили, что итогом "омикрона" становится более лёгкая форма пневмонии, по сравнению с "дельтой".

Также Пальман уточнил, что "омикрон" часто сопровождается симптомами, характерными для гриппа и ОРВИ.

"Естественно, кашель при "Омикроне" может быть. Но я часто слышу жалобы на боли в горле. То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты. Омикрон-штамм реже сопровождается поражениями легких. Но если поражение все-таки есть, то оно бывает в менее тяжелой степени, чем при предыдущих штаммах", — рассказал пульмонолог.

Эксперт отметил, что пока все признаки "омикрона" указывают на то, что он постепенно превратится в банальную респираторно-вирусную инфекцию.

По мнению Пальмана, в случае с этой мутацией коронавируса срабатывает классический закон эволюции, при котором вирус стремится заразить максимум людей, но при этом оставить их в живых, чтобы оставить себе плацдарм для размножения.

"Он стал более заразным, но менее смертельным. Для самого вируса это идеальная мутация, способствующая его выживанию. Ему надо заразить побольше, но чтоб инфицированные не умерли. Хочется верить, что эволюция приведет к тому, что он просто станет одним из респираторных вирусов и все", — заключил врач.

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