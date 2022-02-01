EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Какой кашель характерен для "омикрона", рассказал пульмонолог

Здоровье

Как рассказал кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Пальман, омикрон-штамм реже поражает лёгкие, чем предыдущие вариации COVID-19.

Какой кашель характерен для "омикрона", рассказал пульмонолог

В разговоре с изданием "Москва 24" врач сослался на результаты исследования японских учёных, которые выяснили, что итогом "омикрона" становится более лёгкая форма пневмонии, по сравнению с "дельтой".

Также Пальман уточнил, что "омикрон" часто сопровождается симптомами, характерными для гриппа и ОРВИ.

"Естественно, кашель при "Омикроне" может быть. Но я часто слышу жалобы на боли в горле. То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты. Омикрон-штамм реже сопровождается поражениями легких. Но если поражение все-таки есть, то оно бывает в менее тяжелой степени, чем при предыдущих штаммах", — рассказал пульмонолог.

Эксперт отметил, что пока все признаки "омикрона" указывают на то, что он постепенно превратится в банальную респираторно-вирусную инфекцию.

По мнению Пальмана, в случае с этой мутацией коронавируса срабатывает классический закон эволюции, при котором вирус стремится заразить максимум людей, но при этом оставить их в живых, чтобы оставить себе плацдарм для размножения.

"Он стал более заразным, но менее смертельным. Для самого вируса это идеальная мутация, способствующая его выживанию. Ему надо заразить побольше, но чтоб инфицированные не умерли. Хочется верить, что эволюция приведет к тому, что он просто станет одним из респираторных вирусов и все", — заключил врач.

 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Омикрон» беспощадно атакует российских детей. Симптомы похожи на грипп и ротовирус
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19
Новости
Губернатор Петербурга Беглов решил "развеяться" в Минске
Андрей Малахов сцепился с Владом Лисовцом из-за шубы
Бывшее руководство "Нафтогаза Украины" подвергли обыскам
В Латвии из-за мигрантов режим ЧС продлили на три месяца
Песков: РФ ещё не передала США реакцию на ответ по гарантиям безопасности
Какой кашель характерен для "омикрона", рассказал пульмонолог
Стас Костюшкин извинился за оскорбление волгоградцев: "Ужасное совпадение"
Украинский бойкот, успехи соперников: Пекин в ожидании российских фигуристов
В Санкт-Петербурге мужчина упал с балкона 18-го этажа на ребёнка и погиб
В Кремле сообщили о предстоящих очных переговорах Путина и Макрона
Последние материалы
Губернатор Петербурга Беглов решил "развеяться" в Минске
Андрей Малахов сцепился с Владом Лисовцом из-за шубы
Бывшее руководство "Нафтогаза Украины" подвергли обыскам
В Латвии из-за мигрантов режим ЧС продлили на три месяца
Песков: РФ ещё не передала США реакцию на ответ по гарантиям безопасности
Какой кашель характерен для "омикрона", рассказал пульмонолог
Стас Костюшкин извинился за оскорбление волгоградцев: "Ужасное совпадение"
Украинский бойкот, успехи соперников: Пекин в ожидании российских фигуристов
В Санкт-Петербурге мужчина упал с балкона 18-го этажа на ребёнка и погиб
В Кремле сообщили о предстоящих очных переговорах Путина и Макрона
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Политика. Новости и аналитика
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников