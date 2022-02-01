Резкий рост суточного числа госпитализаций заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксирован в РФ.

"По состоянию на 1 февраля текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 17 487 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 92,4%", — сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

В сообщении уточняется, что рост числа госпитализаций больных COVID-19 зафиксирован в 80 российских регионах, уменьшение — в пяти.

За последние сутки в стране зарегистрировано 125 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 663 летальных исхода заболевания.

С начала пандемии в РФ выявлено уже 11 986 913 заразившихся COVID-19. Более 10 млн заболевших выздоровели, 332 012 скончались.

В настоящее время в стране наблюдается подъём заболеваемости коронавирусом в связи с распространением омикрон-штамма. На 1 февраля случаи заражения новым вариантом COVID-19 подтверждены уже в 83 российских регионах.

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