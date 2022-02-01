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Автор Евгения Васильева

Врач Мясников назвал одышку проявлением смертельного заболевания

Здоровье

Доктор Александр Мясников сообщил, что в некоторых случаях одышка может быть признаком серьёзного заболевания. Как подчеркнул врач, ощущение недостатка воздуха в состоянии покоя и ночью — возможный симптом сердечной недостаточности.

Врач Мясников назвал одышку проявлением смертельного заболевания

По данным специалиста, одышка у человека может свидетельствовать о таких заболеваниях, как:

  • инфаркт;
  • тромбоэмболия лёгочной артерии;
  • бронхоспазм.

"У любого человека при быстром подъёме на четвёртый этаж может быть одышка. Вопрос, через какое время состояние нормализуется. Через минуту — это одно. Больше пяти минут — уже другое", — отметил эксперт в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Мясников рассказал, что если у человека болит или отекает рука, он может страдать из-за развития рака. В качестве примера врач привёл опыт пациентки, у которой наблюдали такие признаки тромбоза глубоких вен. Она вылечилась, поскольку вовремя обратилась к специалисту, подчеркнул доктор. Эксперт призвал россиян в случае подобных нарушений записываться на приём к врачу общей практики.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Симптомы сердечного приступа
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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