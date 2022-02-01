Врач Мясников назвал одышку проявлением смертельного заболевания

Доктор Александр Мясников сообщил, что в некоторых случаях одышка может быть признаком серьёзного заболевания. Как подчеркнул врач, ощущение недостатка воздуха в состоянии покоя и ночью — возможный симптом сердечной недостаточности.

По данным специалиста, одышка у человека может свидетельствовать о таких заболеваниях, как:

инфаркт;

тромбоэмболия лёгочной артерии;

бронхоспазм.

"У любого человека при быстром подъёме на четвёртый этаж может быть одышка. Вопрос, через какое время состояние нормализуется. Через минуту — это одно. Больше пяти минут — уже другое", — отметил эксперт в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Мясников рассказал, что если у человека болит или отекает рука, он может страдать из-за развития рака. В качестве примера врач привёл опыт пациентки, у которой наблюдали такие признаки тромбоза глубоких вен. Она вылечилась, поскольку вовремя обратилась к специалисту, подчеркнул доктор. Эксперт призвал россиян в случае подобных нарушений записываться на приём к врачу общей практики.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.