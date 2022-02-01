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Автор Владимир Васютченко

Экс-губернатора Петербурга Яковлева госпитализировали с коронавирусом

Здоровье

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, возглавляющий сейчас Российский союз строителей, попал в больницу с коронавирусом.

Экс-губернатора Петербурга Яковлева госпитализировали с коронавирусом

О заболевании экс-губернатора сообщил вице-президент союза строителей Анвар Шамузафаров в ходе расширенного заседания организации в Новосибирске.

"Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что, к сожалению, он заболел коронавирусом. Его госпитализировали", — цитирует Шамузафарова ТАСС.

Яковлева избрали президентом Российского союза строителей весной 2009 года. Ранее, в 2004–2007 годах, он возглавлял Минрегионразвития РФ, а до этого, в 1996–2003 годах занимал пост губернатора Санкт-Петербурга.

По данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, с начала пандемии в РФ зарегистрировано 11 861 077 случаев заражения COVID-19, в том числе 124 070 — за предыдущие сутки. Свыше 10 млн заболевших выздоровели, 331 349 скончались.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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