Британские учёные выявили у мутации ВА.2 нехарактерные для штамма коронавируса "омикрон" симптомы. При заболевании новым подтипом "стелс-омикрон" у пациента вновь начали пропадать запах и вкус.

Так, согласно исследованию медиков из Великобритании, они выделили несколько проявлений "омикрона" подтипа ВА.2:

"По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), штамм BA.2 Covid-19 считается подштаммом "омикрон" (BA.1), который может распространяться намного быстрее, чем его предшественник", — цитирует учёных Express.

По сообщению издания, "скрытый омикрон" был выявлен более чем в 40 странах и даже стал "лидером" по заболеваемости в Дании. Датские учёные изучили новую мутацию и призвали не паниковать. Согласно их заключению, "стелс-омикрон" не опаснее своего предшественника, однако, как подчеркнули медики, его необходимо "досконально" изучить.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.