EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Британские учёные назвали нехарактерные симптомы нового "стелс-омикрона"

Здоровье

Британские учёные выявили у мутации ВА.2 нехарактерные для штамма коронавируса "омикрон" симптомы. При заболевании новым подтипом "стелс-омикрон" у пациента вновь начали пропадать запах и вкус.

Британские учёные назвали нехарактерные симптомы нового "стелс-омикрона"

Так, согласно исследованию медиков из Великобритании, они выделили несколько проявлений "омикрона" подтипа ВА.2:

  • высокая температура,
  • сильный непрерывный кашель,
  • потеря вкуса и обоняния.

"По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), штамм BA.2 Covid-19 считается подштаммом "омикрон" (BA.1), который может распространяться намного быстрее, чем его предшественник", — цитирует учёных Express.

По сообщению издания, "скрытый омикрон" был выявлен более чем в 40 странах и даже стал "лидером" по заболеваемости в Дании. Датские учёные изучили новую мутацию и призвали не паниковать. Согласно их заключению, "стелс-омикрон" не опаснее своего предшественника, однако, как подчеркнули медики, его необходимо "досконально" изучить.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вирусолог дал прогноз по дальнейшему течению ковида в России
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Темы великобритания
Новости
Британские учёные назвали нехарактерные симптомы нового "стелс-омикрона"
Кулеба пожаловался СМИ, что истерика вокруг Украины гробит её экономику
ЕС подготовил санкции против "стратегических амбиций" Москвы
Посол Украины в США: СМИ лгут об ухудшении отношений Киева и Вашингтона
Россия в ООН обвинила Запад в "желании войны на Украине"
Актриса Меньшова: нашему обществу нужны театральные проекты про секс
Секретарь СНБО: Украина не собирается выполнять Минские соглашения
В ЕС нашли ещё один повод придраться к "Северному потоку-2"
В США рассказали, как "невиданные санкции" против России ударят по самим Штатам
Депутат ГД назвал оскорбительной инициативу о запрете уничтожения "санкционки"
Последние материалы
ЕС подготовил санкции против "стратегических амбиций" Москвы
Посол Украины в США: СМИ лгут об ухудшении отношений Киева и Вашингтона
Россия в ООН обвинила Запад в "желании войны на Украине"
Актриса Меньшова: нашему обществу нужны театральные проекты про секс
Секретарь СНБО: Украина не собирается выполнять Минские соглашения
Электричество из космоса: фантастика станет реальностью
В ЕС нашли ещё один повод придраться к "Северному потоку-2"
В США рассказали, как "невиданные санкции" против России ударят по самим Штатам
Депутат ГД назвал оскорбительной инициативу о запрете уничтожения "санкционки"
Захарова напомнила Украине о судьбе Ирака, Сирии и Ливии
Популярное
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"

Израильский политолог Яков Кедми назвал имя того, кто виноват в проблемах Казахстана и случившейся там в январе попытке госпереворота.

Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Политика. Новости и аналитика
Украина готовится к массовым беспорядкам в стране
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Мир. Новости мира
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников