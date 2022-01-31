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Автор Николай Ткаченко

Диетолог развеял распространенный миф об арахисе

Здоровье

Многие боятся употреблять в пищу арахис, поскольку думают, что от него часто возникают аллергические реакции. Однако это не совсем так.

Диетолог развеял распространенный миф об арахисе

Напротив, арахис имеет ряд важных свойств, которые делают его очень полезным для некоторых людей. О том, для кого арахис принесёт пользу, рассказал в эфире телеканала Москва 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасов.

Специалист объяснил, что продукт содержит много белков и жиров, но мало углеводов. Он имеет низкий гликемический индекс за счёт того, что углеводы в нем представлены клетчаткой. А магний, находящийся в бобах ускоряет захват сахара инсулином. Соответственно, арахис будет полезен для диабетиков, отметил врач.

По его словам, пользу несет только свежий, термически не обработанный арахис. Такой продукт богат содержанием витаминов A, E и B, что способствует росту здоровых волос, подчеркнул диетолог.

Он добавил, что благодаря высокому содержанию жиров, арахис стимулирует выброс жёлчи. Это свойство полезно использовать для профилактики жёлчнокаменной болезни. Также бобы полезны для гипертоников. За счет высокого содержания витаминов группы B, в частности витамина B3 и магния, продукт помогает нормализовать давление.

Чтобы извлечь наибольшую пользу, доктор рекомендует замочить арахис в воде на некоторое время. Это разрушит фитиновую кислоту, которая препятствует усвоению важных элементов.

Доктор опроверг утверждение о распространенной аллергии на бобы. По его словам, многочисленные аллергии на бобы фиксировались в США в начале широкого применения их в пищевой промышленности. Сейчас вероятность аллергии на арахис такая же, как и на другие продукты, заключил нутрициолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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