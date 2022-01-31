Врач Проценко назвал сроки превращения COVID-19 в сезонное заболевание

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что коронавирус может превратиться в сезонное заболевание уже ближайшей осенью.

"Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон, а следующий сезон октябрь — ноябрь, мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией. Давайте посмотрим вперед", — сказал Проценко в интервью RTVI.

По его словам, в ближайшем будущем коронавирус станет "сезонной историей", которую можно будет контролировать с помощью вакцинации, как сейчас происходит с гриппом.

Ранее врач Владимир Зайцев сообщил, что люди, заражённые омикрон-штаммом коронавируса, могут охрипнуть или полностью потерять голос в случае поражения гортаноглотки. Причём пациенты, у которых удалены миндалины, находятся в наиболее уязвимом положении, так как их глотка беззащитна от инфекций, подчеркнул специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.