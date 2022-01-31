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Автор Игорь Рябов

Врач Проценко назвал сроки превращения COVID-19 в сезонное заболевание

Здоровье

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что коронавирус может превратиться в сезонное заболевание уже ближайшей осенью.

Врач Проценко назвал сроки превращения COVID-19 в сезонное заболевание

"Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон, а следующий сезон октябрь — ноябрь, мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией. Давайте посмотрим вперед", — сказал Проценко в интервью RTVI.

По его словам, в ближайшем будущем коронавирус станет "сезонной историей", которую можно будет контролировать с помощью вакцинации, как сейчас происходит с гриппом.

Ранее врач Владимир Зайцев сообщил, что люди, заражённые омикрон-штаммом коронавируса, могут охрипнуть или полностью потерять голос в случае поражения гортаноглотки. Причём пациенты, у которых удалены миндалины, находятся в наиболее уязвимом положении, так как их глотка беззащитна от инфекций, подчеркнул специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Вакцинация это ПАНАЦЕЯ? - вирусолог Виталий Зверев
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
Темы коронавирус денис проценко
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