Иммунолог сравнил прогнозы по COVID-19 с работой синоптиков

Врач-иммунолог Владимир Болибок подверг сомнению прогнозы по ситуации с COVID-19. По его словам, заявления о стабилизации пандемии в 2022 году можно сравнить с прогнозом погоды от синоптиков.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что к лету уменьшится количество смертей от COVID-19, после чего произойдёт увеличение "управляемости" эпидпроцессом.

По словам Болибока, из-за большого количества штаммов невозможно сделать точный прогноз по распространению COVID-19.

"Циклон будет сменяться антициклоном, дождь и ненастье — ясной погодой, а морозы будут сменяться засухой. Турбулентность здесь очень высокая. Никто не ожидал, что у коронавируса такой жуткий потенциал мутабельности. Какой из штаммов выстрелит в следующий раз — сказать сложно", — приводит "Свободная пресса" слова Болибока.

Иммунолог добавил, что последние исследования учёных в Китае показали, что новые варианты коронавируса мутируют среди теплокровных животных, поэтому есть вероятность передачи их к человеку. Из-за этого возможны новые вспышки коронавируса.

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