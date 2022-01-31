Вирусолог рассказал, кто может переболеть "омикроном" бессимптомно

Шанс на бессимптомное течение в случае заражения "омикроном" повышается, если человек носит защитную маску. Об этом рассказал вирусолог Максим Скулачёв в беседе с Москва 24.

Эксперт объяснил, что маска — это своеобразный барьер, который может удержать от проникновения в организм большое количество частиц коронавируса. А чем меньше вирусных частиц попадёт в организм в момент заражения, тем больше шансов на то, что болезнь будет протекать легко.

Вирусолог посоветовал простой способ для снижения количества частиц вируса — ношение маски, а лучше респиратора N95. Также очень хорошо было бы надеть маску на того, кто может заразить, добавил специалист.

По его словам, от тяжёлого, да и лёгкого тоже, течения болезни может предохранить "свежая" вакцинация, особенно бустерная.

Он объяснил, что вирус не несёт особой опасности для тех, у кого болезнь протекает бессимптомно, хотя и оговорился, что есть исключительные случаи. Но в основном бессимптомное течение инфекции опасно для окружающих, так как человек продолжает заражать остальных, не подозревая, что он инфицирован, заключил Скулачев.

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