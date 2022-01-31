Вирусолог Чумаков спрогнозировал дальнейшее развитие пандемии

По мнению профессора-вирусолога, доктора биологических наук Петра Чумакова, ситуация с COVID-19 в мире пока остаётся нестабильной, несмотря на снижение летальности.

Чумаков напомнил Телеканалу "360", что омикрон-штамм в 10 раз менее летален, чем штаммы, которые были до него.

"Омикрон" даёт летальность меньшую раз в 10, чем предыдущие штаммы. Если стабилизацией считать падение летальности, то уже сейчас стабилизация. Другое дело, что стабилизация летальности происходит на фоне стремительного роста числа заболевших", — сказал учёный.

Поэтому он отметил, что о глобальной стабилизации ситуации с коронавирусом говорить пока преждевременно. При этом вирусолог допустил, что заболеваемость в отдельных российских регионах может пойти на убыль в самом ближайшем будущем.

Чумаков считает, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшится уже к концу февраля, а у Петербурге улучшения стоит ждать к апрелю. Дальнейшее же развитие событий, связанных с COVID-19, прогнозировать очень сложно, отметил биолог.

"Сейчас вакцинирована или переболела только половина населения Земли. Китайцы сейчас будут самым слабым звеном. Потому что если они немного расслабятся и перестанут всё контролировать, то у них будет вспышка. А если они будут всё контролировать, то экономика у них может очень сильно пострадать", — подытожил Чумаков.

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