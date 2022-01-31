Медики выделили признак, который может говорить об окончании пандемии COVID-19

Увеличение количества детей, заражённых коронавирусом, может быть признаком постепенного завершения пандемии. Такое мнение высказала заведующая инфекционным отделением Детской городской клинической больницы №5 им. Филатова Елена Дондурей.

По мнению завотделением, никаких "сверхъестественных" осложнений в волну "омикрона" ждать не приходится. А сам же коронавирус, по её мнению, становится всё более похожим на привычные людям респираторно-вирусные инфекции.

"Я не думаю, что в эту волну мы будем видеть какие-то сверхъестественные осложнения после новой коронавирусной инфекции, которые существенно отличаются от других. Но, как показывает опыт зарубежных коллег, которые первыми встретились со штаммом "омикрон", особенность этого штамма заключается в очень похожей клинической симптоматике с привычными нам респираторными вирусными инфекциями… Сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других… привычных… респираторных инфекций", — отметила Дондурей в беседе с представителями РИА Новости.

По словам врача, новый штамм коронавируса становится всё более "детским". Она допустила, что когда переболеют заразившиеся этим штаммом дети, пандемия пойдёт на убыль.

Со своей коллегой согласна заведующая детским отделением Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Светлана Баннова. Она отметила, что дети сегодня нередко переносят коронавирус в лёгкой форме, и их выписывают гораздо быстрее, чем в волны, которые были до этого.

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