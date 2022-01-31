Песков пригрозил Британии ответными мерами в случае атаки на российский бизнес

Заявления МИД Британии о возможности конфискации собственности "российских олигархов" — тревожный сигнал для России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, речь идёт о "неприкрытой атаке на бизнес". Пресс-секретарь президента РФ убеждён: Лондон хочет создать напряжённую обстановку в Европе, передаёт РИА Новости.

Он подчеркнул: если Великобритания всё-таки утвердит санкции в отношении российских компаний, тогда Кремль обязательно отреагирует на них.

"Атака Лондона на российский бизнес подразумевает ответные меры. Они будут сформулированы, исходя из собственных интересов РФ в случае, если это потребуется", — заключил Песков.

Ранее в эфире SkyNews глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована. Такой пункт есть в проекте новых санкций против РФ. Если законопроект примут, отметила дипломат, то ограничения будут введены в отношении любых компаний, "интересных Кремлю".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.