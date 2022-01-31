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Автор Юлия Миленина

Баранова объяснила, в каком случае COVID-19 будет сокращать жизнь человека

Здоровье

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала условие, при котором коронавирус начнёт сокращать продолжительность человеческой жизни.

Баранова объяснила, в каком случае COVID-19 будет сокращать жизнь человека

По её словам, это будет происходить в случае многократного заражения COVID-19. Она отметила в интервью Москве 24, что коронавирус может стать сезонным заболеванием. В этом случае, уточнила Баранова, одни и те же люди неоднократно столкнутся с опасной инфекцией. 

"В первую очередь это затронет тех, кто не вакцинируется. Или по долгу своей работы чаще других сталкивается с COVID-19, например, медработники", — сказала биолог.

Специалист добавила, что с каждым разом вирус всё сильнее будет "старить" организм, сокращая продолжительность жизни.

Она также подчеркнула: после "омикрона" человечество, вероятно, ждёт передышка, так как у многих людей будет иммунный ответ к этому штамму. Если же в мире появятся новые разновидности COVID-19, то существует угроза того, что они станут невосприимчивыми к действию лекарственных препаратов, пояснила эксперт.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы covid-19 коронавирус
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