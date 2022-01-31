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Автор Николай Ткаченко

Невролог назвал опасное последствие коронавируса

Здоровье

Опасным последствием коронавируса может стать инсульт. Причём произойти он может как во время болезни, так и после неё. Об этом рассказал невролог Семён Прокопенко в беседе с URA.RU.

Невролог назвал опасное последствие коронавируса

Специалист заметил, что при системном заболевании после ковида достаточно часто возрастает склонность к образованию тромбов. И сейчас есть категория людей, осложнения у которых случаются либо в остром периоде коронавирусной инфекции, либо после него. При этом риск инсульта выше, если после коронавируса человек принимает антикоагулянты, добавил врач.

К другим группам риска по инсульту, по словам доктора, относятся люди с запущенными цереброваскулярными заболеваниями, такими как:

  • гипертоническая болезнь "со стажем",
  • прогрессирующий атеросклероз.

К этой категории относятся пациенты, лечение данных заболеваний у которых проходило долгое время без контроля, либо лечения не было вообще, заметил Прокопенко.

Кроме того, в список можно добавить людей, имеющих сахарный диабет и нарушение сердечного ритма, заключил невролог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 инсульт
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