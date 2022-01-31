Учёный Ломоносов: "длинный ковид" можно предотвратить, сдав три анализа крови

Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с так называемым длинным ковидом. Чтобы своевременно предотвратить его, необходимо сдать три анализа крови, сообщил эксперт рабочей группы НТИ "Хелснет" Андрей Ломоносов.

Учёный пояснил, что "длинный ковид" — это разные симптомы и воспаления хронических заболеваний, преследующие людей на протяжении как минимум полугода после окончания острой фазы инфекции, передаёт РИА Новости.

Он порекомендовал переболевшим COVID-19 сдать следующие анализы крови:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой.

Анализ на С-реактивный.

Анализ на D-димер.

По словам Ломоносова, общий анализ крови помогает оценить базовые параметры организма. Повышение С-реактивного белка сигнализирует о том, что воспалительные процессы продолжаются, а D-димер показывает, идёт ли разрушение тромбов. Если в результатах анализов есть отклонения от нормы, необходимо проконсультироваться с врачом, отметил учёный.

"Не имеет смысл тянуть с анализами. Нужно сдать их сразу после того, как спадёт температура и улучшится общее состояние. С "омикроном" это обычно происходит уже на четвёртый-шестой день болезни", — заключил специалист.

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