Гинцбург: "Спутник Лайт" даёт стопроцентную защиту от "омикрона"

Глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о защите, которую получают ревакцинированные "Спутником Лайт". Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Семьдесят пять процентов вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трёх месяцев после бустирования 100 процентов людей имели вируснейтрализующие антитела", — пояснил глава Центра имени Н.Ф.Гамалеи.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев назвал стандартный набор лекарств от ОРВИ и ОРЗ, который может помочь на первых парах и пациенту с новым штаммом коронавируса "омикрон". При этом он подчеркнул, что при малейшем повышении температуры, глотать парацетамол или другие жаропонижающее не стоит.

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