Учёный назвал самую неприятную особенность "омикрона"

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов рассказал об особенности штамма "омикрон".

По его словам, после инфицирования "омикроном" человек может стать заразным уже через несколько часов. При заражении другими штаммами на это требовалось три-четыре дня.

"Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру", — сказал Александр Семёнов в эфире телеканала "Россия-1". Учёный также отметил, что "омикрон" быстрее других штаммов выводится из организма.

В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает неправильным считать, будто штамм "омикрон" может быть признаком завершения пандемии.

"Не берусь утверждать, что это финальная стадия… Мы сейчас разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19", — цитирует Гинзбурга ТАСС.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 30 января, штамм "омикрон" был выявлен в 82 из 85 российских регионов.