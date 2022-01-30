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Автор Олег Артюков

Учёный назвал самую неприятную особенность "омикрона"

Здоровье

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов рассказал об особенности штамма "омикрон".

Учёный назвал самую неприятную особенность "омикрона"

По его словам, после инфицирования "омикроном" человек может стать заразным уже через несколько часов. При заражении другими штаммами на это требовалось три-четыре дня.

"Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру", — сказал Александр Семёнов в эфире телеканала "Россия-1". Учёный также отметил, что "омикрон" быстрее других штаммов выводится из организма.

В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает неправильным считать, будто штамм "омикрон" может быть признаком завершения пандемии.

"Не берусь утверждать, что это финальная стадия… Мы сейчас разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19", — цитирует Гинзбурга ТАСС.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 30 января, штамм "омикрон" был выявлен в 82 из 85 российских регионов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Елена Андреева
Темы коронавирус александр гинцбург
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