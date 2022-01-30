Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов рассказал об особенности штамма "омикрон".
По его словам, после инфицирования "омикроном" человек может стать заразным уже через несколько часов. При заражении другими штаммами на это требовалось три-четыре дня.
"Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру", — сказал Александр Семёнов в эфире телеканала "Россия-1". Учёный также отметил, что "омикрон" быстрее других штаммов выводится из организма.
В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает неправильным считать, будто штамм "омикрон" может быть признаком завершения пандемии.
"Не берусь утверждать, что это финальная стадия… Мы сейчас разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19", — цитирует Гинзбурга ТАСС.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 30 января, штамм "омикрон" был выявлен в 82 из 85 российских регионов.
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Новый штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется в России. Переносится он легче предыдущего варианта, поэтому многие болеют дома. Однако есть ряд важных симптомов, при появлении которых не стоит тянуть с обращением в в больницу или вызовом врача.