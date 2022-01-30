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Автор Николай Ткаченко

Сомнолог раскрыл, как сон влияет на иммунитет к коронавирусу

Здоровье

Тревожность по поводу происходящих сейчас в мире событий нарастает у людей с каждым днём. Из-за этого у многих ухудшается качество сна и снижается иммунитет в целом. Как влияет недостаток сна на иммунитет, рассказал сомнолог, профессор Роман Бузунов в интервью Яне Павлидис на её YouTube-канале.

Сомнолог раскрыл, как сон влияет на иммунитет к коронавирусу

Эксперт заметил, что стресс, сон и иммунитет — это реальная проблема. Он привёл в пример эксперимент, проведённый с мышами, которые почти не болеют респираторными инфекциями, так как у них очень хороший иммунитет. Но если на три дня посадить рядом с клеткой мышки кошку, которая будет пытаться её лапой достать, то через три дня мышка начинает болеть всем подряд.

То есть видно, насколько стресс, который ухудшает и сон, ухудшает иммунитет, отметил профессор.

На людях точно доказано, что если человек плохо спал или недосыпал накануне прививки от гриппа, то она дает иммунный ответ хуже, чем у человека, который спал хорошо, добавил ученый.

По его мнению, с коронавирусом всё обстоит также, просто ещё прошло не слишком много времени, чтобы делать выводы.

"Если мы имеем плохой сон, то, как правило, уменьшается иммунитет и, в частности, хуже становится иммунитет ко всевозможным вирусным инфекциям", — заключил сомнолог.

 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Сон — лучшее лекарство. Почему нужно ложиться раньше?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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