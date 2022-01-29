Учёные из Италии выделили новую разновидность "омикрона"

По мнению главы Итальянского национального научно-исследовательского института "Спалланцани" Франческо Вайи, в будущем коронавирус станет сезонным заболеванием, об этом можно судить по характеру "омикрона". Вследствие этого вакцинироваться гражданам придётся ежегодно.

Специалист считает, что человечество практически справилось с пандемией коронавируса, ведь у него есть эффективные вакцины. Как пишет РИА Новости, врач уверен, что в этом плане "игра почти завершена". Но чтобы закончить её окончательно, нужно, по его мнению, сделать две вещи: обеспечить вакцинами весь мир, в частности, Африку, и постоянно дорабатывать препараты для вакцинации " в соответствии с новым и возможными будущими штаммами". Эти меры, по словам Вайи, позволят оставить одну вакцинацию в год.

"Эта мутация, "омикрон", все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. Все в мире. Даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени. Мы перейдем к ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей с проблемами со здоровьем", — сказал глава центра "Спалланцани".

С такими словами врач обратился к представителям прессы в рамках мероприятия, устроенного по поводу двухлетней годовщины обнаружения первых случаев COVID-19 на территории Италии.

По словам итальянского специалиста, его коллеги около месяца назад смогли выделить новую разновидность штамма "омикрон", который получил название "омикрон-2". Вайя отметил, что это событие не получило широкую огласку, потому что учёные не захотели "тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного "омикрону-1".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.