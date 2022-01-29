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Автор Светлана Нерадовская

Учёные из Италии выделили новую разновидность "омикрона"

Здоровье

По мнению главы Итальянского национального научно-исследовательского института "Спалланцани" Франческо Вайи, в будущем коронавирус станет сезонным заболеванием, об этом можно судить по характеру "омикрона". Вследствие этого вакцинироваться гражданам придётся ежегодно.

Учёные из Италии выделили новую разновидность "омикрона"

Специалист считает, что человечество практически справилось с пандемией коронавируса, ведь у него есть эффективные вакцины. Как пишет РИА Новости, врач уверен, что в этом плане "игра почти завершена". Но чтобы закончить её окончательно, нужно, по его мнению, сделать две вещи: обеспечить вакцинами весь мир, в частности, Африку, и постоянно дорабатывать препараты для вакцинации " в соответствии с новым и возможными будущими штаммами". Эти меры, по словам Вайи, позволят оставить одну вакцинацию в год.

"Эта мутация, "омикрон", все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. Все в мире. Даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени. Мы перейдем к ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей с проблемами со здоровьем", — сказал глава центра "Спалланцани".

С такими словами врач обратился к представителям прессы в рамках мероприятия, устроенного по поводу двухлетней годовщины обнаружения первых случаев COVID-19 на территории Италии.

По словам итальянского специалиста, его коллеги около месяца назад смогли выделить новую разновидность штамма "омикрон", который получил название "омикрон-2". Вайя отметил, что это событие не получило широкую огласку, потому что учёные не захотели "тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного "омикрону-1".

 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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