Гинцбург рассказал, откуда взялся новый вид коронавируса NeoCov

Появление нового коронавируса NeoCov произошло из-за постоянной мутации вируса, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам учёного, в большей степени выявление "перерождённых" вирусов зависит от их тщательного изучения.

Как подчеркнул Гинцбург, коронавирус мутирует постоянно.

"В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите", — пояснил Гинцбург в беседе с ТАСС.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что учёные из ЮАР обнаружили новый вид коронавируса NeoCov. Болезнь обнаружили у летучих мышей, однако, медики уверены, что этой разновидности достаточно единожды мутировать и вирус сможет "переселиться" на человека.

В российском научном центре "Вектор" заявили, что если NeoCov мутирует, на него не будут действовать антитела, защищающие от SARS-CoV-2. Но при этом назвали заражение человека данным видом лишь гипотетическим.

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