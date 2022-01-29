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Автор Екатерина Широкова

Нарколог Брюн рассказал, чем опасен алкоголь при ОРВИ и COVID

Здоровье

При простудных и вирусных заболеваниях, в том числе и COVID-19, алкоголь категорически противопоказан. По словам главного нарколога департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна, спиртные напитки могут усугубить течение болезни, а то и вовсе довести до больничной койки.

Нарколог Брюн рассказал, чем опасен алкоголь при ОРВИ и COVID

Как подчеркнул Брюн, в первую очередь пострадает сердце. При и так ослабленном иммунитете спиртное вызывает дополнительную интоксикацию организма.

"Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, и если добавить ещё и алкогольную интоксикацию, то вся биохимическая стройная картина организма ломается", — пояснил нарколог в беседе с РИА Новости.

Кроме того, при лечении человеку назначают лекарства, большая часть которых несовместимы с алкоголем. Что же касается народных рецептов, которые советуют растирать больного спиртным, они абсолютно бесполезны.

"Ни в коем случае. Зачем? На все эти растирания ругаются все специалисты, доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет", — резюмировал врач.

То же самое касается и лечения горла тёплым пивом. Как подчеркнул нарколог, неважно, какой напиток будет употреблять пациент, чтобы снять болевые ощущения, главное, чтобы он был повышенной температуры. Поэтому выбирать именно "пенное" нет никакого смысла.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы алкоголь евгений брюн
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