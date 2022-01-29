Нарколог Брюн рассказал, чем опасен алкоголь при ОРВИ и COVID

При простудных и вирусных заболеваниях, в том числе и COVID-19, алкоголь категорически противопоказан. По словам главного нарколога департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна, спиртные напитки могут усугубить течение болезни, а то и вовсе довести до больничной койки.

Как подчеркнул Брюн, в первую очередь пострадает сердце. При и так ослабленном иммунитете спиртное вызывает дополнительную интоксикацию организма.

"Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, и если добавить ещё и алкогольную интоксикацию, то вся биохимическая стройная картина организма ломается", — пояснил нарколог в беседе с РИА Новости.

Кроме того, при лечении человеку назначают лекарства, большая часть которых несовместимы с алкоголем. Что же касается народных рецептов, которые советуют растирать больного спиртным, они абсолютно бесполезны.

"Ни в коем случае. Зачем? На все эти растирания ругаются все специалисты, доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет", — резюмировал врач.

То же самое касается и лечения горла тёплым пивом. Как подчеркнул нарколог, неважно, какой напиток будет употреблять пациент, чтобы снять болевые ощущения, главное, чтобы он был повышенной температуры. Поэтому выбирать именно "пенное" нет никакого смысла.

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