Новая, пятая волна коронавируса в России может продлиться до четырёх месяцев, заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

По словам вирусолога, очередной всплеск заболеваемости может затянуться из-за маленького коллективного иммунитета.

"Конечно, может случиться так, что мы всё-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока ещё очень мал — меньше 60%", — пояснил Нетёсов в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул врач, темпы вакцинации на фоне скорости распространения коронавируса очень низкие.

Ранее Нетёсов заявлял, что Россия, по количеству заболевших "дельтой", "впереди планеты всей" и не исключил, что с новым штаммом коронавируса "омикроном" случится так же.

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