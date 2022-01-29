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Автор Екатерина Широкова

Вирусолог Нетёсов рассказал, на сколько затянется пятая волна COVID-19

Здоровье

Новая, пятая волна коронавируса в России может продлиться до четырёх месяцев, заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Вирусолог Нетёсов рассказал, на сколько затянется пятая волна COVID-19

По словам вирусолога, очередной всплеск заболеваемости может затянуться из-за маленького коллективного иммунитета.

"Конечно, может случиться так, что мы всё-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока ещё очень мал — меньше 60%", — пояснил Нетёсов в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул врач, темпы вакцинации на фоне скорости распространения коронавируса очень низкие.

Ранее Нетёсов заявлял, что Россия, по количеству заболевших "дельтой", "впереди планеты всей" и не исключил, что с новым штаммом коронавируса "омикроном" случится так же.

 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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