Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как действовать при первых симптомах нового штамма "омикрон" COVID-19, сообщает газета "Аргументы и факты".
Так, медик полагает, что при повышении температуры тела до 38 градусов и выше, необходимо принять парацетамол. При этом Мясников отметил, что максимальная дозировка препарата — три грамма в сутки. Важно помнить, что если высокая температура держится продолжительное время и не сбивается жаропонижающими препаратами, надо в срочном порядке обратиться к врачу.
"Самое лучшее — промывать нос соляными растворами. Они доступны в аптеках, и их можно приготовить самому — в стакан кипячёной воды добавить 0,5 чайной ложки соли. Если же вы решили прибегнуть к сосудосуживающим каплям, имейте в виду, что они быстро вызывают привыкание и ими нельзя пользоваться более 3-5 дней", — отметил врач.
Также он добавил, что боль и першение в горле ни в коем случае нельзя лечить антибиотиками, поскольку они не только не действуют на вирусы, но и приводят к развитию резистентности.
Ранее доктор Мясников предостерёг тех, кто пытается лечить коронавирус с помощью антикоагулянтов, разжижающих кровь.
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