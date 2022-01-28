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Автор Валентина Севрюгина

Доктор Мясников: не стоит лечить боль в горле антибиотиками

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как действовать при первых симптомах нового штамма "омикрон" COVID-19, сообщает газета "Аргументы и факты".

Доктор Мясников: не стоит лечить боль в горле антибиотиками

Так, медик полагает, что при повышении температуры тела до 38 градусов и выше, необходимо принять парацетамол. При этом Мясников отметил, что максимальная дозировка препарата — три грамма в сутки. Важно помнить, что если высокая температура держится продолжительное время и не сбивается жаропонижающими препаратами, надо в срочном порядке обратиться к врачу.

"Самое лучшее — промывать нос соляными растворами. Они доступны в аптеках, и их можно приготовить самому — в стакан кипячёной воды добавить 0,5 чайной ложки соли. Если же вы решили прибегнуть к сосудо­суживающим каплям, имейте в виду, что они быстро вызывают привыкание и ими нельзя пользоваться более 3-5 дней", — отметил врач.

Также он добавил, что боль и першение в горле ни в коем случае нельзя лечить антибиотиками, поскольку они не только не действуют на вирусы, но и приводят к развитию резистентности.

Ранее доктор Мясников предостерёг тех, кто пытается лечить коронавирус с помощью антикоагулянтов, разжижающих кровь.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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