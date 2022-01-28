Малышев призвал не стремиться к естественному иммунитету на фоне "омикрона"

К "естественной иммунизации" населения от коронавируса не стоит, так как неизвестны последствия, которые могут быть у людей перенесших "омикрон". Такое мнение высказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с РИА Новости.

Эксперт ответил на вопрос, возможно ли на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом формирование коллективного иммунитета в России уже к марту.

Кто-то предлагает переболеть, чтобы достигнуть коллективного иммунитета. Однако, непонятно, что будет потом, как проявится постковидный синдром, заметил специалист.

Он добавил, что пока нельзя это сказать относительно "омикрона", так как новый штамм циркулирует всего лишь пару месяцев, и судить о последствиях болезни ещё рано. По мнению Малышева, так называемая естественная иммунизация — не идеал, к которому нужно стремиться.

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