В РФ могут одобрить две вакцины против COVID-19 от иностранных производителей

Российские специалисты рассматривают заявки, поступившие от двух иностранных производителей вакцин против COVID-19. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, сейчас эти медпрепараты находятся на стадии клинических испытаний, передаёт ТАСС. Политик также добавил, что никто не запрещает присутствие иностранных вакцин от коронавирусной инфекции на российском рынке.

"В соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться. Мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна. Соответственно, нужно подать заявку", — сказал Медведев.

Он уточнил, что необходимые документы подали AstraZeneca и китайская фирма.

"Эти заявки рассматриваются, дело уже дошло до третьей стадии клинических испытаний", — пояснил политик.

В РФ сейчас используют шесть вакцин против COVID-19:

"Спутник V";

"ЭпиВакКорона";

"КовиВак";

"Спутник лайт";

"Спутник М";

"ЭпиВакКорона-Н".

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