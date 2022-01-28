Медведев: в биолабораториях США по ошибке может "выскочить" новый вирус

Власти РФ не понимают, чем занимаются американцы при участии коллег из соседних государств в своих биолабораториях, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, в таких учреждениях по "вине сумасшедшего" или по ошибке может "выскочить" новый вирус, опасный для человечества, передаёт РИА Новости.

"Вполне возможно, что произойдёт какой-нибудь эксцесс исполнителя, как принято говорить у юристов. Мы же понимаем, что вирусы моделируются", — сказал политик.

Медведев поделился, что видел сам, как учёные за компьютером разрабатывают "эти цепочки". Он убеждён: с помощью современной техники можно "нарисовать специальную конфигурацию" и создать новый вирус.

Вместе с тем политик считает, что не нужно концентрироваться на происхождении COVID-19. В текущей ситуации, отметил Медведев, следует думать о том, как бороться с пандемией.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.