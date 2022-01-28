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Автор Юлия Миленина

Медведев: с пандемией не справиться в одиночку, это вызов для всего мира

Здоровье

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия — это общий вызов, в одиночку государству не справиться с распространением коронавируса.

Медведев: с пандемией не справиться в одиночку, это вызов для всего мира

Кроме того, по его мнению, победить COVID-19 нельзя с помощью закрытия границ, передаёт РИА Новости.

"С пандемией не справиться в одиночку, с пандемией невозможно справиться, закрывая границы. Пандемия — общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами", — сказал политик.

Он добавил, что в РФ за последние несколько лет удалось создать собственную систему реагирования на новые угрозы. Однако, как подчеркнул Медведев, необходимо совершенствовать партнёрские отношения в этой сфере с иностранными коллегами.

"Не закрываться друг от друга, а развивать международное сотрудничество", — отметил зампредседателя Совбеза.

По словам Медведева, сегодня новым вызовом для всего мира является омикрон-штамм COVID-19, который ещё не до конца изучен.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы covid-19 коронавирус дмитрий медведев
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