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Автор Елена Былкина

Малышева рассказала, для кого заражение "омикроном" особенно опасно

Здоровье

Елена Малышева объяснила, кто может тяжело заболеть при заражении штаммом COVID-19 "омикрон". Теледоктор перечислила категории граждан, которые наиболее уязвимы перед новым мутирующим вирусом. 

Малышева рассказала, для кого заражение "омикроном" особенно опасно
  • Пожилые невакцинированные люди. Для этой группы любой вирус страшен;
  • 65+ с тяжёлыми сопутствующими болезнями;
  • Пациенты с иммунодефицитами;
  • Онкологические пациенты;
  • Пациенты с тяжёлыми аутоиммунными болезнями.

Организмы людей из группы риска, по словам Елены Васильевны, могут просто не вырабатывать антитела ни на вакцину, ни после болезни. Такой сценарий может закончиться для заболевших плачевно. 

Телеведущая подчеркнула, что лучшим способом защиты от смерти и тяжёлого течения болезни является вакцинация от коронавируса. 

Ранее медик призвала избегать паники, так как "омикрон" чаще всего протекает либо бессимптомно, либо в виде острого респираторного заболевания. 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Главные симптомы омикрон штамма коронавируса
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 елена малышева
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