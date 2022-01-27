Малышева рассказала, для кого заражение "омикроном" особенно опасно

Елена Малышева объяснила, кто может тяжело заболеть при заражении штаммом COVID-19 "омикрон". Теледоктор перечислила категории граждан, которые наиболее уязвимы перед новым мутирующим вирусом.

Пожилые невакцинированные люди. Для этой группы любой вирус страшен;

65+ с тяжёлыми сопутствующими болезнями;

Пациенты с иммунодефицитами;

Онкологические пациенты;

Пациенты с тяжёлыми аутоиммунными болезнями.

Организмы людей из группы риска, по словам Елены Васильевны, могут просто не вырабатывать антитела ни на вакцину, ни после болезни. Такой сценарий может закончиться для заболевших плачевно.

Телеведущая подчеркнула, что лучшим способом защиты от смерти и тяжёлого течения болезни является вакцинация от коронавируса.

Ранее медик призвала избегать паники, так как "омикрон" чаще всего протекает либо бессимптомно, либо в виде острого респираторного заболевания.

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