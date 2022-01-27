Процесс распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции в РФ нельзя остановить никакими мерами, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Ни президент, никто в процесс распространения вируса "омикрон" вмешаться не может, это просто невозможно. Принять меры, которые бы остановили распространение "омикрона", просто невозможно физически", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

В связи с распространением нового варианта COVID-19 Песков подчеркнул важность мониторинга количества госпитализаций и заполняемости ковидных коек в регионах.

"Мы видим, что по этому направлению пока «перегрева» нет, хотя он возможен, но есть готовность, меры к этому принимаются", - отметил представитель Кремля.

Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, на 27 января случаи заражения омикрон-штаммом подтверждены в 74 российских регионах.

По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, пик заболеваемости COVID-19 в связи с распространением его нового варианта возможен в середине февраля.

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