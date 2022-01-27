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Автор Николай Ткаченко

Терапевт объяснила, когда увеличенные лимфоузлы могут быть признаком рака

Здоровье

Лимфоузел в норме не должен превышать 1-1,5 сантиметра в размере. Если лимфоузел увеличен, то отнестись к этому нужно очень серьезно. В некоторых случаях воспаление может указывать на онкологический процесс. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог Елизавета Мельникова в интревью "Доктор Питер".

Терапевт объяснила, когда увеличенные лимфоузлы могут быть признаком рака

Специалист объяснила, что увеличенные лимфатические узлы — не самостоятельное заболевание, а всего лишь тревожный симптом, который может указывать на наличие какого-то заболевания. Увеличение лимфоузлов может быть следствием множества различных причин.

При этом, если наблюдается длительное и стойкое увеличение сразу нескольких групп лимфоузлов по всему телу, то в такой ситуации гораздо выше вероятность диагностировать опухолевый процесс. Увеличение одной группы лимфоузлов скорее всего будет реакцией на воспаление в тканях, заметила врач.

Если причиной воспаления лимфоузлов стала инфекция, что бывает чаще всего, то сохраняться увеличенными они могут от 2-х недель до 2-х месяцев, добавила собеседник издания.

"Если справиться с воспалением лимфоузлов не удается, а после лабораторной диагностики выявляется высокая вероятность опухолевой природы лимфоаденопатии, врач может назначить биопсию узла", — отметила кардиолог.

Она также добавила, что хирургического лечения увеличенные лимфатические узлы не требуют. Если же у пациента выявлен метастатический процесс или опухолевидные клетки, то необходимость хирургического лечения и его объем определяет врач-онколог, заключила доктор.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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