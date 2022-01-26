Учёные заявили, что противовирусные неэффективны в борьбе с COVID-19 и гриппом

Противовирусные препараты не показывают свою эффективность против коронавируса и гриппа, кроме того, все они обладают токсичностью, заявили российские специалисты.

В беседе с URA.RU профессор вирусологии Анатолий Альтштейн и врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сошлись во мнении, что в настоящее время нет противовирусных, которые были бы эффективны в качестве профилактики против COVID-19.

"Препараты, которые у нас сейчас используются против коронавируса и против гриппа, малоэффективны, если вообще эффективны. Я не стал бы пользоваться ими в профилактических целях… У нас нет таких препаратов, которые обладали бы надёжным действием, а токсичностью они все обладают", — объяснил Альтштейн.

Эксперт сделал акцент на том, что лучшие меры профилактики это соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Водовозов рассказал, что только в конце 2021 года разработали препараты, которые пока только являются потенциально эффективными против коронавирусной инфекции: молнупиравир, нирматрелвир с ритонавиром вместе и наш российский "Мир-19". Однако против гриппа таких нет, поэтому лучшей мерой профилактики остаётся вакцинация.

Ранее в авторитетном медицинском журнале ASC Publications опубликовали исследование, в рамках которого учёные доказали эффективность применения препарата "Арбидол" не только для лечения сезонных ОРВИ, но и различных штаммов коронавирусной инфекции, включая Омикрон-штамм.

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