Академик РАН Онищенко: "омикрон" начинает доминировать в России

Заместитель главы Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением омикрон-штамма коронавирусной инфекции на территории РФ.

Выступая в пресс-центре МИД "Россия сегодня", он заявил, что эпидемиологическая обстановка по "омикрону" в стране постепенно ухудшается, передаёт РИА Новости.

"И у нас он доминировать начинает", — сказал академик РАН.

Онищенко также добавил, что в ближайшие дни рост заболеваемости COVID-19 продолжится в России из-за быстрого распространения омикрон-варианта.

Во вторник, 25 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщила, что в стране выявлено уже порядка 6 тысяч случаев заражения "омикроном". По её словам, в регионах РФ "удельный вес" индийского дельта-штамма коронавируса остаётся довольно высоким.

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