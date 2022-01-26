Вирусолог объяснила, как долго COVID-19 остаётся в организме

Микробиолог Анча Баранова объяснила, действительно ли COVID-19 надолго "застревает в мозге и в периферических тканях" в организме переболевшего человека.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала об исследованиях NIH, которые говорят, что COVID-19 надолго поселяется в организме человека.

Есть версия, что в тканях организма остаются лишь какие-то "недочищенные", недоделанные вирусные ошмётки. В реальности дело обстоит сложнее.

"Детальное исследование свежих органов и тканей от 44 погибших пациентов показало, что зловредный #ВИРУС можно наковырять почти везде (и это не сразу после болезни, а спустя время). Пациенты давно ПЦР-негативные, а вирус все еще у них в тканях сидит. На горизонте аж до 7 месяцев. И даже у бессимптомно перенесших инфекцию. Хотя и не у всех," — написала Баранова в своём Instagram-аккаунте.

Исследователи обнаружили в постковидных тканях субгеномную вирусную РНК, которая свидетельствует, что вирус размножался совсем недавно. Частицы вируса, способные заражать клетки, тоже были найдены.

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Вирусолог объяснила, что постковидный синдром — это реальная проблема. Профессор предложила ввести систему "баллов восстановления" для оценки состояния у каждого переболевшего коронавирусом.

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