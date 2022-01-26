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Автор Николай Ткаченко

Эксперты WCRF перечислили овощи, которые вызывают рак

Здоровье

Некоторые привычные и любимые многими продукты могут увеличивать риск развития онкологических заболеваний. К удивительному открытию пришли специалисты из Благотворительного фонда Всемирного исследования рака (WCRF). Они установили, что консервированные некрахмалистые овощи способны увеличить риск возникновения рака желудка. Об этом пишет Express.

Эксперты WCRF перечислили овощи, которые вызывают рак

В процессе консервирования продуктов, чтобы максимально продлить срок службы пищи, её часто солят и маринуют. Именно этот процесс, как считают исследователи, приводит к развитию рака желудка.

Согласно WCRF, опыты, проведённые на животных, показали, что высокие уровни соли изменяют вязкость слизи, защищающей желудок, и усиливают образование соединений N-нитрозо.

"Кроме того, высокое потребление соли может стимулировать колонизацию Helicobacter pylori, самого сильного известного фактора риска развития рака желудка", — предупреждает благотворительная организация по борьбе с раком.

В моделях на животных также было показано, что высокий уровень соли отвечает за первичное повреждение клеток, которое приводит к развитию рака желудка.

Риск развития рака желудка повышают в консервированном виде, по мнению экспертов WCRF, такие овощи, как

  • морковь,
  • свёкла,
  • пастернак,
  • репа
  • и брюква,

а также зелёные листовые овощи (такие как шпинат и салат), крестоцветные овощи (семейство капустных, брокколи, капуста и кресс-салат), лук, чеснок и лук-порей).

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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