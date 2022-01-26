Эксперты WCRF перечислили овощи, которые вызывают рак

Некоторые привычные и любимые многими продукты могут увеличивать риск развития онкологических заболеваний. К удивительному открытию пришли специалисты из Благотворительного фонда Всемирного исследования рака (WCRF). Они установили, что консервированные некрахмалистые овощи способны увеличить риск возникновения рака желудка. Об этом пишет Express.

В процессе консервирования продуктов, чтобы максимально продлить срок службы пищи, её часто солят и маринуют. Именно этот процесс, как считают исследователи, приводит к развитию рака желудка.

Согласно WCRF, опыты, проведённые на животных, показали, что высокие уровни соли изменяют вязкость слизи, защищающей желудок, и усиливают образование соединений N-нитрозо.

"Кроме того, высокое потребление соли может стимулировать колонизацию Helicobacter pylori, самого сильного известного фактора риска развития рака желудка", — предупреждает благотворительная организация по борьбе с раком.

В моделях на животных также было показано, что высокий уровень соли отвечает за первичное повреждение клеток, которое приводит к развитию рака желудка.

Риск развития рака желудка повышают в консервированном виде, по мнению экспертов WCRF, такие овощи, как

морковь,

свёкла,

пастернак,

репа

и брюква,

а также зелёные листовые овощи (такие как шпинат и салат), крестоцветные овощи (семейство капустных, брокколи, капуста и кресс-салат), лук, чеснок и лук-порей).

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