Инфекционист счёл возможным заражение "омикроном" уже болевших COVID-19 детей

Дети, ранее переболевшие коронавирусной инфекцией, могут заразиться омикрон-штаммом, полагает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Нельзя исключить факт того, что дети, переболевшие другими геновариантами коронавируса, заболеют повторно", — цитирует инфекциониста РИА Новости.

При этом Горелов отметил, что иммунитет, который выработался после ранее перенесённого COVID-19, всё равно будет давать защиту ребёнку.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил о беспрецедентном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией детей в столице. По данным ведомства, за последние две недели число случаев заражения COVID-19 среди детей выросло в 14 раз, количество госпитализаций — в 10 раз.

В связи с подъёмом заболеваемости коронавирусом в Москве решено приостановить на три недели плановую госпитализацию в детские больницы.

Согласно сведениям главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в РФ зафиксировали уже 5889 случаев заражения "омикроном". Заболевшие выявлены в 68 российских регионах.

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