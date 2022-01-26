Биолог Тоневицкий рассказал, как вакцинация поможет противостоять "омикрону"

Новый штамм коронавируса "омикрон" имеет более 50 мутаций, если сравнивать его с начальным штаммом инфекции. За счёт этого он быстрее проникает в клетки организма и инкубационный период становится меньше. Подготовить организм к встрече с "омикроном" позволяет вакцинация. Об этом рассказал кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий в беседе с РИА Новости.

Биолог отметил, что приобретённый иммунитет имеет два звена — гуморальное и клеточное. За работу первого отвечают В-лимфоциты. Они вырабатывают антитела, которые могут связывать вирус или его компоненты и блокировать их активность. Но при мутации вируса их эффективность может теряться.

Т-лимфоциты обеспечивают клеточный иммунитет, они определяют и уничтожают клетки организма, заражённые вирусом, а, кроме того, помогают B-лимфоцитам, пояснил собеседник издания.

Он добавил, что и один, и другой вид иммунитета вырабатываются как во время заболевания, так и при вакцинации.

По словам биолога, в случае с "омикроном", инкубационный период которого короткий, "атаку" вируса на организм иммунной системе отразить гораздо труднее. Поэтому важно дать возможность организму "обучиться" заранее, что и делает прививка.

Тоневицкий подчеркнул, что поэтому именно сейчас очень важны вакцинация и ревакцинация. По-прежнему также необходимо соблюдать социальную дистанцию и максимально отказаться от посещения общественных мест, заключил биолог.

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