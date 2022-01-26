Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"

Болевые ощущения в руках или отёк могут свидетельствовать о наличии онкологического заболевания. Об этом заявил врач Александр Мясников.

В эфире телеканала "Россия 1" специалист отметил, что в некоторых случаях нарушения двигательных функций руки, вызванные болью или отёками, указывают на развитии рака. Доктор вспомнил пример из врачебной практики, когда пациентка пожаловалась ему на то, что у неё постоянно опухает и болит рука.

"У неё был именно тромбоз глубоких вен. Это всегда необычно, часто это симптом онкологии", — подчеркнул Мясников.

Он также добавил, что женщина в итоге вылечилась от онкологии, так как обратилась за медицинской помощью на ранней стадии заболевания.

Доктор подчеркнул: в случае обнаружения похожих симптомов нужно идти на приём к врачу общей практики. По его словам, искать специалиста именно для лечения боли в руке не стоит.

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