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Автор Ольга Лебедева

Симптомы аллергии могут указывать на рак. Как отличить, рассказал онколог

Здоровье

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал Москве 24, что некоторые симптомы рака могут напоминать аллергию.

Симптомы аллергии могут указывать на рак. Как отличить, рассказал онколог

В последнее время в СМИ всё чаще публикуются предостережения врачей-онкологов о том, как не проморгать у себя первые симптомы рака.

Порой они выглядят совсем безобидно и неожиданно:

  • усталость и апатия по утрам,
  • пятна на языке,
  • кашель, который длится больше месяца,
  • изменения тембра голоса, осиплость или охриплость,
  • изменение формы и размеров пальцев и т. д.

В этот "перечень" ещё один пункт добавил к. м.н. Евгений Черёмушкин. В интервью изданию "Москва 24" врач-онколог рассказал, что на развитие в организме рака указывают симптомы, очень похожие на аллергию:

"Опухоль, формируясь, выбрасывает специфические предгормоны, которые иногда вызывают очень своеобразные симптомы. Например, потливость, кожный зуд, покраснения, высыпания. Это многие считают аллергической реакцией. Так и есть. Только вот аллергия эта на специфические белки и возникает она, как правило, за несколько лет до проявления рака".

Онколог пояснил, что так проявляется начавшийся рак первичной костной ткани, лимфома и миеломноя болезнь.

"Понять, что кожные проблемы — не аллергия, можно по увеличившимся лимфоузлам. И, при малейшем сомнении надо идти к врачу, на ультразвуковую диагностику. Чем раньше выявится опухоль, тем больше шансов её победить".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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