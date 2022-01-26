Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал Москве 24, что некоторые симптомы рака могут напоминать аллергию.
В последнее время в СМИ всё чаще публикуются предостережения врачей-онкологов о том, как не проморгать у себя первые симптомы рака.
Порой они выглядят совсем безобидно и неожиданно:
В этот "перечень" ещё один пункт добавил к. м.н. Евгений Черёмушкин. В интервью изданию "Москва 24" врач-онколог рассказал, что на развитие в организме рака указывают симптомы, очень похожие на аллергию:
"Опухоль, формируясь, выбрасывает специфические предгормоны, которые иногда вызывают очень своеобразные симптомы. Например, потливость, кожный зуд, покраснения, высыпания. Это многие считают аллергической реакцией. Так и есть. Только вот аллергия эта на специфические белки и возникает она, как правило, за несколько лет до проявления рака".
Онколог пояснил, что так проявляется начавшийся рак первичной костной ткани, лимфома и миеломноя болезнь.
"Понять, что кожные проблемы — не аллергия, можно по увеличившимся лимфоузлам. И, при малейшем сомнении надо идти к врачу, на ультразвуковую диагностику. Чем раньше выявится опухоль, тем больше шансов её победить".
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