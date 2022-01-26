Симптомы аллергии могут указывать на рак. Как отличить, рассказал онколог

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал Москве 24, что некоторые симптомы рака могут напоминать аллергию.

В последнее время в СМИ всё чаще публикуются предостережения врачей-онкологов о том, как не проморгать у себя первые симптомы рака.

Порой они выглядят совсем безобидно и неожиданно:

усталость и апатия по утрам,

пятна на языке,

кашель, который длится больше месяца,

изменения тембра голоса, осиплость или охриплость,

изменение формы и размеров пальцев и т. д.

В этот "перечень" ещё один пункт добавил к. м.н. Евгений Черёмушкин. В интервью изданию "Москва 24" врач-онколог рассказал, что на развитие в организме рака указывают симптомы, очень похожие на аллергию:

"Опухоль, формируясь, выбрасывает специфические предгормоны, которые иногда вызывают очень своеобразные симптомы. Например, потливость, кожный зуд, покраснения, высыпания. Это многие считают аллергической реакцией. Так и есть. Только вот аллергия эта на специфические белки и возникает она, как правило, за несколько лет до проявления рака".

Онколог пояснил, что так проявляется начавшийся рак первичной костной ткани, лимфома и миеломноя болезнь.

"Понять, что кожные проблемы — не аллергия, можно по увеличившимся лимфоузлам. И, при малейшем сомнении надо идти к врачу, на ультразвуковую диагностику. Чем раньше выявится опухоль, тем больше шансов её победить".