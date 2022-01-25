Невролог рассказал об осложнениях после коронавируса

Количество пациентов с неврологическими проблемами после перенесенной коронавирусной инфекции в настоящее время увеличивается. Среди пациентов есть и вакцинированные. О том, какие осложнения бывают после перенесенного коронавируса, рассказал невролог Видновской клинической больницы Дмитрий Кузьмин в беседе с ОБЩЕСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ НОВОСТЕЙ.

Прививка не является гарантией, что не возникнут осложнения, пояснил врач. Однако защитить от тяжелого течения болезни вакцинация вполне может.

По словам специалиста, у привитых людей восстановление проходит легче. Осложнения неврологического характера у них выражены слабее. Доктор добавил, что среди них могут быть энцефалопатии, энцефалиты и нейротоксикозы, вследствие которых могут проявиться диффузные поражения нервной системы.

Кузьмин призвал верить в себя и не отчаиваться, поскольку большинство заболеваний излечимы. Для определения тактики лечения он посоветовал проконсультироваться с неврологом.

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