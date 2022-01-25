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Автор Николай Ткаченко

Невролог рассказал об осложнениях после коронавируса

Здоровье

Количество пациентов с неврологическими проблемами после перенесенной коронавирусной инфекции в настоящее время увеличивается. Среди пациентов есть и вакцинированные. О том, какие осложнения бывают после перенесенного коронавируса, рассказал невролог Видновской клинической больницы Дмитрий Кузьмин в беседе с ОБЩЕСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ НОВОСТЕЙ.

Невролог рассказал об осложнениях после коронавируса

Прививка не является гарантией, что не возникнут осложнения, пояснил врач. Однако защитить от тяжелого течения болезни вакцинация вполне может.

По словам специалиста, у привитых людей восстановление проходит легче. Осложнения неврологического характера у них выражены слабее. Доктор добавил, что среди них могут быть энцефалопатии, энцефалиты и нейротоксикозы, вследствие которых могут проявиться диффузные поражения нервной системы.

Кузьмин призвал верить в себя и не отчаиваться, поскольку большинство заболеваний излечимы. Для определения тактики лечения он посоветовал проконсультироваться с неврологом.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы covid-19 здоровье
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