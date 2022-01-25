Елена Малышева привела статистику поступлений в один из главных "ковидных" госпиталей страны.

Теледоктор поведала, что на ВДНХ расположен один из самых крупных госпиталей страны, где спасают людей от COVID-19.

"Коротко говоря, ситуация хорошая. Количество больных, поступающих в госпиталь, всё меньше и меньше. В госпитале 1707 коек. На них лежит 296 человек. То есть 75% коек — пустые. Это при том, что количество инфицированных омикрон-штаммом людей всё время растёт. Этот штамм совершенно безопасен. Он течёт как лёгкое ОРЗ", — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Малышева призвала перестать паниковать и просто начать жить.

Подписчикам медика такие новости пришлись по душе.

"Срочно! Ваш репортаж из красной зоны в вечерние новости на 1 канал, хватит уже кошмарить население, пора уже снимать панику!";

"Дай Бог всем нам уже вернуться к привычному ритму жизни, но с обновленными ценностями";

"Люди так привыкли жить в позиции безысходности и прессинга, что им это даже нравится. Если отменить маски, они продолжат их носить и бить тех, кто этого не делает", — писали в интернет-пользователи под постом Малышевой.