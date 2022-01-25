Елена Малышева привела статистику поступлений в один из главных "ковидных" госпиталей страны.
Теледоктор поведала, что на ВДНХ расположен один из самых крупных госпиталей страны, где спасают людей от COVID-19.
"Коротко говоря, ситуация хорошая. Количество больных, поступающих в госпиталь, всё меньше и меньше. В госпитале 1707 коек. На них лежит 296 человек. То есть 75% коек — пустые. Это при том, что количество инфицированных омикрон-штаммом людей всё время растёт. Этот штамм совершенно безопасен. Он течёт как лёгкое ОРЗ", — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.
Малышева призвала перестать паниковать и просто начать жить.
Подписчикам медика такие новости пришлись по душе.
"Срочно! Ваш репортаж из красной зоны в вечерние новости на 1 канал, хватит уже кошмарить население, пора уже снимать панику!";
"Дай Бог всем нам уже вернуться к привычному ритму жизни, но с обновленными ценностями";
"Люди так привыкли жить в позиции безысходности и прессинга, что им это даже нравится. Если отменить маски, они продолжат их носить и бить тех, кто этого не делает", — писали в интернет-пользователи под постом Малышевой.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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