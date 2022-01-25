Попова: почти 90% пациентов с "омикроном" в РФ заразились внутри страны

Около 90% тех, у кого в РФ выявили омикрон-штамм коронавирусной инфекции, заразились им внутри страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Основная часть — это внутреннее заражение в стране, это почти 90%", — цитирует ТАСС заявление главного санитарного врача на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Попова отметила, что около 70% заразившихся "омикроном" не были вакцинированы от коронавируса.

Согласно сведениям главы Роспотребнадзора, в РФ подтверждено уже 5889 случаев заражения новым вариантом COVID-19. Заразившихся выявили в 68 регионах страны.

За пандемию в РФ зарегистрировали 11 241 109 случаев коронавируса, в том числе 67 809 — за последние сутки. Свыше 10 млн заразившихся выздоровели, 327 448 умерли.

За последние сутки в стране попали в больницы 12 837 больных COVID-19, что на 115% больше чем 24 января, когда было госпитализировано 5970 человек. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 79 регионах страны.

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