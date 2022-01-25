Стали известны скрытые признаки "омикрона"

Представители британской Национальной системы здравоохранения сообщили о существовании ряда скрытых симптомов "омикрона", которые делают его очень похожим на обычную простуду. Об этом информирует британское издание The Sun.

По словам врача-инфекциониста Сачин Награни, к таким скрытым признакам омикрон-штамма относится усталость, хотя пациенты, заражённые вирусом, могут подумать, что просто переутомились.

Также о заражении "омикроном" могут сигнализировать боли и ломота в мышцах тела. И, наконец, третьим скрытым признаком нового штамма британскими врачами была названа потеря аппетита.

Эксперты уточнили, что эти скрытые симптомы омикрон-штамма вполне могут дополнять другие, которые считаются основными. Например, наряду с ними у пациента может наблюдаться потеря обоняния, першение или боль в горле.

Ранее стало известно, что переболевшие COVID-19 из-за поражения сосудов могут полностью потерять зрение. Об этом предупредила офтальмолог Татьяна Шилова, которая предупредила, что это может произойти как в течение болезни, так и после выздоровления.

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