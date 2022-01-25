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Автор Светлана Нерадовская

Стали известны скрытые признаки "омикрона"

Здоровье

Представители британской Национальной системы здравоохранения сообщили о существовании ряда скрытых симптомов "омикрона", которые делают его очень похожим на обычную простуду. Об этом информирует британское издание The Sun.

Стали известны скрытые признаки "омикрона"

По словам врача-инфекциониста Сачин Награни, к таким скрытым признакам омикрон-штамма относится усталость, хотя пациенты, заражённые вирусом, могут подумать, что просто переутомились.

Также о заражении "омикроном" могут сигнализировать боли и ломота в мышцах тела. И, наконец, третьим скрытым признаком нового штамма британскими врачами была названа потеря аппетита.

Эксперты уточнили, что эти скрытые симптомы омикрон-штамма вполне могут дополнять другие, которые считаются основными. Например, наряду с ними у пациента может наблюдаться потеря обоняния, першение или боль в горле.

Ранее стало известно, что переболевшие COVID-19 из-за поражения сосудов могут полностью потерять зрение. Об этом предупредила офтальмолог Татьяна Шилова, которая предупредила, что это может произойти как в течение болезни, так и после выздоровления.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Симптомы омикрона, ранние признаки омикрона
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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