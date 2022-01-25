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Автор Елена Былкина

Вирусолог рассказала, как "медвежья желчь" помогает победить COVID-19

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о пользе урсодезоксихолевой кислоты (УДХК), которая помогает нейтрализовать COVID-19.

Вирусолог рассказала, как "медвежья желчь" помогает победить COVID-19

"Медвежья желчь", которую добывают из жёлчного пузыря медведей, по словам Барановой, содержит 40-50% урсодезоксихолевой кислоты.

Профессор отмечает, что этот препарат улучшает свойства нашей желчи, увеличивая ее текучесть, а также снижая системное воспаление.

Мексиканский журнал Scientific Reports напечатал исследование, в котором
отмечается, что УДХК на коронавирус просто липнет.

Анча Баранова попыталась доходчиво объяснить, почему это хорошо.

"Возьмем две картошки — большую и маленькую. Картошки будут не простые, а пластилиновые. Маленькая картошка — это вирус. А большая — клетка, на поверхности у нее глазки — знаменитые ACE2 рецепторы. Подплыла маленькая пластилиновая картошечка к большой, присела на нее, и… маленький комок пластилина залип на большом и потихоньку втянулся ему в бок", — объяснили микробиолог в своём Instagram-аккаунте.

Вирусолог обращает внимание на то, что атакованному УДХК вирусу трудно слиться с мембранами клеток человеческого организма.

Учёный признаёт, что COVID-19 нельзя победить только урсодезоксихолевой кислотой, однако она способствует нейтрализации зловредного вируса.

"В России УДХК хорошо известна. Она называется УРСОСАН. Кто не помнит, URSUS — это "медведь" по латыни", — объяснила Баранова.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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