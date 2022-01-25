Доктор Мясников сравнил "омикрон" с "желудочным гриппом"

Александр Мясников рассказал об известных с 1960-х годов человеческих коронавирусах. Врач поспешил успокоить родителей, которых пугает информация о том, что дети крайне уязвимы перед "омикроном".

Теледоктор объяснил, что коронавирусы, поражающие человека, известны медикам уже более полувека. Именно "собратья" давно известных вирусов, по словам медика, атаковали представителей подрастающего поколения.

"Омикрон часто вызывает ОРЗ и у детей. В этом он совершенно похож на старые, давно — с 60-х годов — известные человеческие коронавирусы. До 50% всех ОРЗ в доковидную эпоху у детей вызывали именно эти человеческие коронавирусы. И плюс ещё поносы (тот самый "желудочный грипп"). Но мы же как-то спокойно жили с этим?" — написал телеведущий в своём Telegram-канале.

Ранее медик привал не злоупотреблять тестами на коронавирус, так как "омикрон", по мнению Мясникова, сделал массовое тестирование бесполезным. Скептически врач относится и к тому, что на семь дней на карантин сажают всех, кто контактировал с заражённым COVID-19. Такие ограничения, по мнению врача, уже не работают.

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