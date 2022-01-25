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Автор Елена Былкина

Доктор Мясников сравнил "омикрон" с "желудочным гриппом"

Здоровье

Александр Мясников рассказал об известных с 1960-х годов человеческих коронавирусах. Врач поспешил успокоить родителей, которых пугает информация о том, что дети крайне уязвимы перед "омикроном".

Доктор Мясников сравнил "омикрон" с "желудочным гриппом"

Теледоктор объяснил, что коронавирусы, поражающие человека, известны медикам уже более полувека. Именно "собратья" давно известных вирусов, по словам медика, атаковали представителей подрастающего поколения.

"Омикрон часто вызывает ОРЗ и у детей. В этом он совершенно похож на старые, давно — с 60-х годов — известные человеческие коронавирусы. До 50% всех ОРЗ в доковидную эпоху у детей вызывали именно эти человеческие коронавирусы. И плюс ещё поносы (тот самый "желудочный грипп"). Но мы же как-то спокойно жили с этим?" — написал телеведущий в своём Telegram-канале.

Ранее медик привал не злоупотреблять тестами на коронавирус, так как "омикрон", по мнению Мясникова, сделал массовое тестирование бесполезным. Скептически врач относится и к тому, что на семь дней на карантин сажают всех, кто контактировал с заражённым COVID-19. Такие ограничения, по мнению врача, уже не работают.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Омикрон "косит" детей
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 александр мясников
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