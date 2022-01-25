Терапевт объяснила, как уменьшить риск заражения "омикроном" через глаза

Промывание глаз обычной водой может быть одной из мер борьбы с распространением омикрон-штамма коронавируса, так как данный вид инфекции способен проникать в организм через зрительные органы. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в эфире телеканала "Звезда".

По словам специалиста, как-то специально защищать глаза не нужно, а промывать надо так же, как и руки, после возвращения с улицы или встречи.

"Что у нас не закрыто, то промываем дополнительно обычной водой. Это самое главное, чтобы не распространять все прелести "омикрона", — объяснила специалист.

Кроме того, врач перечислила и другие несложные правила, которые помогут гражданам противостоять "омикрону".

Доктор напомнила, что вирус попадает при контакте в любом случае. Он выделяется вместе со слюной и передаётся от человека к человеку. Поэтому не стоит обниматься и целоваться сейчас. Также нужно следить за чистотой рук и поверхностей. Дома нужно чаще мыть полы и делать влажную уборку, заключила терапевт.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников призвал прекратить массовое тестирование на коронавирус, так как "омикрон" сделал его бессмысленным.

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