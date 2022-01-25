В России предложили восстановить исправительно-трудовые колонии

Восстановить исправительно-трудовые колонии (ИТК) в России и адаптировать их к современному законодательству предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. Идею депутат высказал в беседе с URA.RU.

"Надо хорошенько продумать, как приспособить исправительно-трудовые колонии к законодательству, которое провозглашает труд свободным. И к нашей Конституции", — заявил политик.

Он добавил, что у нас есть в административном кодексе такая мера наказания, как обязательные работы, но это принудительный труд.

Депутат считает, что во времена существования ИТК, жалоб заключенных на условия работы не было, и работали они не из-под плетки. А если кто и жаловался, то не на тяжелые условия труда, а на бытовые проблемы.

Парламентарий заметил, что последние 20 лет в России наблюдается рост повторных преступлений. Основная причина этого, по мнению Синельщикова, заключается в отсутствии профилактической работы в местах лишения свободы.

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