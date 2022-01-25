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Автор Николай Ткаченко

Американские учёные назвали неожиданный симптом скорой смерти у пожилых

Здоровье

Сигналом приближающейся смерти у пожилых людей может быть обострённая реакция на физическую нагрузку. К такому выводу пришли учёные из университета Питтсбурга. Работу исследователей опубликовал медицинский журнал Gerontology.

Американские учёные назвали неожиданный симптом скорой смерти у пожилых

Генетики и эпидемиологи оценили состояние истощённости после различных видов физической нагрузки при помощи новой шкалы усталости. Участие в эксперименте приняли более двух тысяч человек старше 60 лет.

Подсчёт результатов учитывал множество дополнительных факторов, которые влияют на смертность. К ним относятся в том числе:

  • неизлечимые заболевания,
  • возраст,
  • склонность к депрессии,
  • пол испытуемых.

Те участники, которые набирали в тестировании по шкале усталости больше 25 баллов, в два с лишним раза чаще умирали через два с половиной года.

По словам ведущего автора работы, доцента Нэнси Глинн, чтобы снизить риск смертности, пожилым людям следует поддерживать организм в тонусе, сохраняя хотя бы небольшой уровень физических нагрузок, но избегать переутомления. Глинн посоветовала больше двигаться, завести привычку регулярно тренироваться или совершать прогулки по расписанию.

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